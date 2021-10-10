20 Minutes: мужчина во Франции прошёл в больницу по QR-коду Макрона
- AP
Об этом пишет портал 20 Minutes со ссылкой на университетский больничный центр Марселя.
«Этот мужчина сказал, что он записался на приём в эту больницу. Сотрудники охраны поняли, что он использует пропуск президента республики. Они решили впустить его под наблюдением, чтобы затем позвонить в полицию, которая его задержала», — заявили в больнице.
Отмечается, что неизвестного оштрафовали и отпустили.
Ранее французские СМИ сообщили, что санитарный пропуск Макрона оказался в открытом доступе в интернете начиная с 20 сентября.
Накануне сообщалось, что полиция применила слезоточивый газ на акции протеста против санитарных мер в Ницце.