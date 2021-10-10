20 Minutes: мужчина во Франции прошёл в больницу по QR-коду Макрона

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Мужчина прошёл в больницу в Марселе, предъявив санитарный QR-код президента страны Эммануэля Макрона.
20 Minutes: мужчина во Франции прошёл в больницу по QR-коду Макрона
  • AP

Об этом пишет портал 20 Minutes со ссылкой на университетский больничный центр Марселя.

«Этот мужчина сказал, что он записался на приём в эту больницу. Сотрудники охраны поняли, что он использует пропуск президента республики. Они решили впустить его под наблюдением, чтобы затем позвонить в полицию, которая его задержала», — заявили в больнице.

Отмечается, что неизвестного оштрафовали и отпустили.

Ранее французские СМИ сообщили, что санитарный пропуск Макрона оказался в открытом доступе в интернете начиная с 20 сентября.

Накануне сообщалось, что полиция применила слезоточивый газ на акции протеста против санитарных мер в Ницце.

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