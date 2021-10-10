В США в результате стрельбы в баре погиб один человек и ещё 14 пострадали

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В американском городе Сент-Пол (штат Миннесота) в результате перестрелки в баре один человек погиб и как минимум 14 получили ранения.
В США в результате стрельбы в баре погиб один человек и ещё 14 пострадали
  • AP

Перестрелка произошла в баре Seventh Street Truck Park.

«Один человек погиб и по меньшей мере 14 человек были ранены», — передаёт MPR News сообщение представителя полиции Сент-Пола Стива Линдерса.

По его словам, на месте происшествия скончалась женщина в возрасте 20 лет.

В районные больницы были госпитализированы 14 человек, прогнозы относительно их состояния стабильные.

Причины инцидента расследуются. Полиция пока не производила задержаний.

В мае в американском городе Миннеаполис (штат Миннесота) в результате стрельбы двое погибли и ещё восемь человек пострадали.

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