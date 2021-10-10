В Колумбии приветствовали освобождение монахини из плена «Аль-Каиды»

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Власти Колумбии приветствовали освобождение монахини Глории Сесилии Нарваес из плена «Аль-Каиды»*.

Об этом сообщается в аккаунте колумбийского государственного лидера Ивана Дуке в Twitter.

«От имени колумбийского народа с радостью принимаем известие об освобождении монахини Глории Сесилии Нарваес, похищенной в 2017 году в Мали группой джихадистов. Шлём братские объятия ей и её семье», — написал он.

В офисе президента Мали приветствовали мужество и отвагу монахини. Глава государства опубликовал фотографии, подтверждающие освобождение сестры Нарваес.

* «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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