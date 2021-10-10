В Госдепе осудили атаку хуситов на аэропорт Джизана в Саудовской Аравии

В США осудили атаку хуситов на международный аэропорт имени короля Абдаллы в городе Джизан, в результате которой пострадали люди.

«Мы осуждаем возмутительную атаку сил хуситов на аэропорт имени короля Абдаллы в Джизане, Саудовская Аравия. Наши мысли с 10 ранеными из числа мирных граждан, которые всего лишь собирались совершить путешествие или заработать себе на жизнь», — говорится в заявлении представителя Госдепа США Неда Прайса в его аккаунте в Twitter.

Системы ПВО Саудовской Аравии ранее перехватили заминированный беспилотник, запущенный мятежниками-хуситами из йеменского движения «Ансар Аллах» по аэропорту города Абха.

В результате перехвата часть фрагментов БПЛА упали на землю, что стало причиной ранения сотрудников аэропорта.