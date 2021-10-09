The Telegraph: COVID-19 мог эволюционировать в теле китайского шахтёра в 2012 году
- AP
Об этом пишет газета The Telegraph со ссылкой на исполнительного директора американской организации Bioscience Resource Project Джонатана Латэма.
«Наша теория предполагает, что аналогичная эволюция происходила внутри лёгких шахтёров после загадочной болезни в 2012 году», — заявил Латэм.
По его словам, тогда эволюция неизвестного вируса до формы SARS-CoV-2 прошла за шесть месяцев, а спустя девять лет образцы попали за пределы лаборатории.
Согласно информации издания, в 2012 году у шести шахтёров, которые разгребали остатки помёта летучих мышей в шахте в китайской провинции Юньнань, выявили похожую на пневмонию болезнь. Трое из них умерли, другие провели в больнице до шести месяцев.
Как отмечается, через год после инцидента учёные из города Ухань в том же месте обнаружили коронавирус летучих мышей RaTG13, который на 96% идентичен вирусу, вызывающему COVID-19.
Ранее появилась информация, что учёные из Уханьского института вирусологии в 2018 году планировали выпустить модифицированные коронавирусы в популяции летучих мышей, чтобы привить их от болезней, способных передаваться людям.