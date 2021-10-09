The Telegraph: COVID-19 мог эволюционировать в теле китайского шахтёра в 2012 году

COVID-19 мог за несколько месяцев эволюционировать из инфекции, обнаруженной у китайского шахтёра, инфицированного в 2012 году.

Об этом пишет газета The Telegraph со ссылкой на исполнительного директора американской организации Bioscience Resource Project Джонатана Латэма.

«Наша теория предполагает, что аналогичная эволюция происходила внутри лёгких шахтёров после загадочной болезни в 2012 году», — заявил Латэм.

По его словам, тогда эволюция неизвестного вируса до формы SARS-CoV-2 прошла за шесть месяцев, а спустя девять лет образцы попали за пределы лаборатории.

Согласно информации издания, в 2012 году у шести шахтёров, которые разгребали остатки помёта летучих мышей в шахте в китайской провинции Юньнань, выявили похожую на пневмонию болезнь. Трое из них умерли, другие провели в больнице до шести месяцев.

Как отмечается, через год после инцидента учёные из города Ухань в том же месте обнаружили коронавирус летучих мышей RaTG13, который на 96% идентичен вирусу, вызывающему COVID-19.

Ранее появилась информация, что учёные из Уханьского института вирусологии в 2018 году планировали выпустить модифицированные коронавирусы в популяции летучих мышей, чтобы привить их от болезней, способных передаваться людям.