The Telegraph: COVID-19 мог эволюционировать в теле китайского шахтёра в 2012 году

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COVID-19 мог за несколько месяцев эволюционировать из инфекции, обнаруженной у китайского шахтёра, инфицированного в 2012 году.
The Telegraph: COVID-19 мог эволюционировать в теле китайского шахтёра в 2012 году
  • AP

Об этом пишет газета The Telegraph со ссылкой на исполнительного директора американской организации Bioscience Resource Project Джонатана Латэма.

«Наша теория предполагает, что аналогичная эволюция происходила внутри лёгких шахтёров после загадочной болезни в 2012 году», — заявил Латэм. 

По его словам, тогда эволюция неизвестного вируса до формы SARS-CoV-2 прошла за шесть месяцев, а спустя девять лет образцы попали за пределы лаборатории.

Согласно информации издания, в 2012 году у шести шахтёров, которые разгребали остатки помёта летучих мышей в шахте в китайской провинции Юньнань, выявили похожую на пневмонию болезнь. Трое из них умерли, другие провели в больнице до шести месяцев.

Как отмечается, через год после инцидента учёные из города Ухань в том же месте обнаружили коронавирус летучих мышей RaTG13, который на 96% идентичен вирусу, вызывающему COVID-19.

Ранее появилась информация, что учёные из Уханьского института вирусологии в 2018 году планировали выпустить модифицированные коронавирусы в популяции летучих мышей, чтобы привить их от болезней, способных передаваться людям.

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