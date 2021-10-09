Первый президент Ирана скончался в Париже

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В Париже скончался Абольхасан Банисадр, ставший первым президентом Ирана после Исламской революции 1979 года.
Первый президент Ирана скончался в Париже
  • © AP Photo/Francois Mori

Как сообщает Associated Press, он умер в возрасте 88 лет.

В семье экс-президента сообщили, что он скончался в больнице в Париже после продолжительной болезни.

Банисадр родился в 1933 году в семье аятоллы Сайеда Насроллы Банисадра, был выпускником юридического факультета Тегеранского университета.

В 1960-е годы он дважды сидел в тюрьме за антиправительственные выступления, после чего бежал во Францию.

В течение 17 лет Банисадр учился и преподавал в Сорбонне. В 1979 году вернулся в Иран и в 1980-м стал первым демократически избранным президентом.

Но в 1981 году меджлис вынес ему импичмент «за деятельность, направленную против исламского духовенства». После этого Банисадр вернулся во Францию, где проживал до настоящего момента.

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