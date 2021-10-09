В Красноярском крае загорелся склад с горючим на площади 1000 квадратных метров

Пожар произошёл на складе с горючим в Емельяновском районе Красноярского края, площадь возгорания составила 1 тыс. кв. м.

«В 10:20 (мск) субботы в пожарно-спасательную охрану поступило сообщение о возгорании в производственно-складском помещении в Емельяновском районе Красноярского края по Енисейскому тракту, десятый километр», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы МЧС России.

Отмечается, что предварительная площадь пожара — 1 тыс. кв. м.

Тушение осложняется тем, что «здание горит по всей площади, частичное обрушение кровли здания, большая горючая загруженность склада».

Ранее сообщалось, что пожарные ликвидировали открытое горение на складе с мебелью в посёлке имени Воровского в Московской области на площади 3,5 тыс. кв. м.