Си Цзиньпин заявил о недопустимости внешнего вмешательства в вопрос Тайваня
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«Тайваньский вопрос является исключительно внутренним делом Китая, никакое внешнее вмешательство недопустимо», — приводит ТАСС слова Си Цзиньпина.
Он отметил, что «никто не должен недооценивать твердую решимость, непоколебимую волю и огромные возможности китайского народа защищать национальный суверенитет и территориальную целостность».
По его словам, «историческая задача воссоединения родины должна быть выполнена и может быть выполнена».
Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что обсудил с председателем КНР Си Цзиньпином ситуацию на Тайване.