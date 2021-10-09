Си Цзиньпин заявил о недопустимости внешнего вмешательства в вопрос Тайваня

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Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что вопрос Тайваня является исключительно внутренним делом Китая и не приемлет никакого вмешательства извне.
Си Цзиньпин заявил о недопустимости внешнего вмешательства в вопрос Тайваня
  • AP
  • © Andy Wong

«Тайваньский вопрос является исключительно внутренним делом Китая, никакое внешнее вмешательство недопустимо», — приводит ТАСС слова Си Цзиньпина.

Он отметил, что «никто не должен недооценивать твердую решимость, непоколебимую волю и огромные возможности китайского народа защищать национальный суверенитет и территориальную целостность».

По его словам, «историческая задача воссоединения родины должна быть выполнена и может быть выполнена».

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что обсудил с председателем КНР Си Цзиньпином ситуацию на Тайване.

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