Украина с 10 октября объявлена в ФРГ зоной повышенного риска

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С 10 октября Украина в Германии объявлена зоной повышенного риска в связи с распространением пандемии коронавируса.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Института имени Роберта Коха (RKI).

Помимо Украины, в список зон повышенного риска из-за COVID-19 войдут также Бруней, Эстония, Йемен и Латвия. При этом из указанного перечня исключаются  Азербайджан, Индонезия, Казахстан и Колумбия, две норвежские провинции и ряд территорий, принадлежащих Франции.

За минувшие сутки на Украине число случаев коронавирусной инфекции увеличилось на 16 362, достигнув 2 514 005. Умер 241 человек, а 4720 выздоровели.

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