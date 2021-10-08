Премьер Польши заявил об отсутствии планов по выходу страны из ЕС

Польша не намерена выходить из Европейского союза, заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий в Facebook.

«Место Польши есть и будет в европейской семье народов», — написал Моравецкий в Facebook.

Премьер назвал вступление Польши и стран Центральной Европы в Европейский союз одним из самых важных событий последних десятилетий.

Ранее госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон заявил, что решение Конституционного суда Польши, подтверждающее превосходство Конституции страны над законами Евросоюза, является «атакой против ЕС».

В связи с этим решением глава МИД Франции добавил, что есть риск выхода Польши из Евросоюза.

7 октября Конституционный суд республики принял решение о верховенстве Конституции Польши над правом ЕС.