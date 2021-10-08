Число пострадавших после землетрясения в Японии возросло до 52

Число пострадавших в результате землетрясения магнитудой 6,1 в столичном регионе Японии возросло до 52.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство по борьбе с пожарами и стихийными бедствиями при Министерстве по административным делам и коммуникациям Японии.

Большинство пострадавших получили лёгкие травмы, но есть несколько человек с серьёзными ранениями — переломами или сильными повреждениями из-за упавшей мебели. Наибольшее число пострадавших приходится на соседние с Токио префектуры Сайтама и Тиба.

Сейчас движение на большинстве железнодорожных линий столичного региона и веток метро восстановлено.

Ранее сообщалось, что в Токио поезд частично сошёл с рельсов при мощном землетрясении, три человека пострадали.