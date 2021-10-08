В Пентагоне возобновили эвакуацию афганцев
- Reuters
«За пределами континентальной части США еще остаются 10-15 тыс. эвакуируемых афганцев. Их переместят в США», — приводит ТАСС слова Мартина.
Отмечается, что пауза в эвакуации была сделана вследствие проведения вакцинации от кори, свинки и краснухи.
Отмечается, что процесс продолжения вывоза эвакуируемых из зон оперативной ответственности Европейского командования ВС США и Центрального командования возобновился.
Ранее в Госдепе назвали число остающихся в Афганистане американцев.