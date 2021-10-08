В Пентагоне возобновили эвакуацию афганцев

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Правительство США возобновило эвакуацию граждан Афганистана, заявил директор Оперативного управления Транспортного командования (ТРАНСКОМ) Вооружённых сил США, генерал-майор Кори Мартин.
В Пентагоне возобновили эвакуацию афганцев
  • Reuters

«За пределами континентальной части США еще остаются 10-15 тыс. эвакуируемых афганцев. Их переместят в США», — приводит ТАСС слова Мартина.

Отмечается, что пауза в эвакуации была сделана вследствие проведения вакцинации от кори, свинки и краснухи.

Отмечается, что процесс продолжения вывоза эвакуируемых из зон оперативной ответственности Европейского командования ВС США и Центрального командования возобновился.

Ранее в Госдепе назвали число остающихся в Афганистане американцев.

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