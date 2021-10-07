Финляндия продлила ограничения на границе до 24 октября

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Правительство Финляндии решило продлить введённые из-за пандемии коронавируса ограничения на границах с рядом стран, в том числе с Россией, до 24 октября.
Финляндия продлила ограничения на границе до 24 октября
  • Pixabay

«Пандемия все ещё продолжается. Достигнутые показатели по вакцинации пока ещё не считаются достаточными, и опасность перегрузки системы здравоохранения до сих пор существует. В связи с этим необходимо продлить действующее решение об ограничениях до 24 октября (ранее оно действовало до 10 октября)», — приводит сообщение финского правительства ТАСС.

Речь идёт о приезде из третьих стран в туристических целях.

В конце сентября сообщалось, что правительство Финлядии приняло решение с 1 октября ослабить ограничения для предприятий общественного питания.

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