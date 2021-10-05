Байден провёл переговоры с новым премьер-министром Японии

Премьер-министр Японии Фумио Кисида провёл первый после вступления на пост телефонный разговор с президентом США Джо Байденом. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

«Лидеры подтвердили силу американо-японского альянса, который является краеугольным камнем мира, безопасности и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе и во всем мире», — говорится в сообщении.

Как отмечается, Байден выразил надежду на укрепление двусторонних отношений США и Японии.

Ранее нижняя палата японского парламента большинством голосов избрала председателя правящей Либерально-демократической партии Японии Фумио Кисиду на должность нового, 100-го по счёту премьер-министра страны.