Байден провёл переговоры с новым премьер-министром Японии
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«Лидеры подтвердили силу американо-японского альянса, который является краеугольным камнем мира, безопасности и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе и во всем мире», — говорится в сообщении.
Как отмечается, Байден выразил надежду на укрепление двусторонних отношений США и Японии.
Ранее нижняя палата японского парламента большинством голосов избрала председателя правящей Либерально-демократической партии Японии Фумио Кисиду на должность нового, 100-го по счёту премьер-министра страны.