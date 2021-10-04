Privacy Affairs: хакеры продают личные данные 1,5 млрд пользователей Facebook
- Reuters
Как уточняется, украденные данные содержат имена, адреса электронной почты, номера телефонов, местоположение, пол и идентификатор пользователя.
«Персональные данные получены с помощью скрейпинга веб-страниц, данные могут быть использованы для фишинга и кражи аккаунтов. Проданные данные заявлены как новые, 2021 года», — утверждает портал.
Как сообщалось ранее, высокотехнологичный фондовый индекс NASDAQ упал более чем на 2,3% по состоянию на 21:00 мск на фоне сбоев в работе ведущих соцсетей в мире.
Это произошло после того, как пользователи в ряде стран мира заявили о сбоях в работе Facebook, Instagram и WhatsApp.