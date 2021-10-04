Privacy Affairs: хакеры продают личные данные 1,5 млрд пользователей Facebook

Личные данные более 1,5 млрд пользователей социальной сети Facebook выставлены на продажу на хакерском форуме, сообщает портал Privacy Affairs, посвящённый вопросам информационной безопасности. Как утверждает портал, это крупнейшая кража данных компании за всё время.

Как уточняется, украденные данные содержат имена, адреса электронной почты, номера телефонов, местоположение, пол и идентификатор пользователя.

«Персональные данные получены с помощью скрейпинга веб-страниц, данные могут быть использованы для фишинга и кражи аккаунтов. Проданные данные заявлены как новые, 2021 года», — утверждает портал.

Как сообщалось ранее, высокотехнологичный фондовый индекс NASDAQ упал более чем на 2,3% по состоянию на 21:00 мск на фоне сбоев в работе ведущих соцсетей в мире.

Это произошло после того, как пользователи в ряде стран мира заявили о сбоях в работе Facebook, Instagram и WhatsApp.