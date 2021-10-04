Премьер-министр Японии заявил о готовности встретиться с Ким Чен Ыном

Короткая ссылка
Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что готов лично встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном без предварительных условий.
Премьер-министр Японии заявил о готовности встретиться с Ким Чен Ыном
  • AP

«У меня есть готовность встретиться напрямую с генеральным секретарём Трудовой партии Кореи Ким Чен Ыном без предварительных условий», — приводит РИА Новости слова Кисиды на пресс-конференции.

Впервые намерение провести встречу с Ким Чен Ыном без предварительных условий высказал бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Ранее нижняя палата японского парламента большинством голосов избрала председателя правящей Либерально-демократической партии Японии Фумио Кисиду на должность нового, 100-го по счёту премьер-министра страны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить