Премьер-министр Японии заявил о готовности встретиться с Ким Чен Ыном

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что готов лично встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном без предварительных условий.

AP

«У меня есть готовность встретиться напрямую с генеральным секретарём Трудовой партии Кореи Ким Чен Ыном без предварительных условий», — приводит РИА Новости слова Кисиды на пресс-конференции. Впервые намерение провести встречу с Ким Чен Ыном без предварительных условий высказал бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Ранее нижняя палата японского парламента большинством голосов избрала председателя правящей Либерально-демократической партии Японии Фумио Кисиду на должность нового, 100-го по счёту премьер-министра страны.