Рябков встретился с руководителем управления по международной безопасности ФДИД Швейцарии
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.
«Обсуждались вопросы стратегической стабильности, а также некоторые другие вопросы контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения», — говорится в сообщении.
Ранее замглавы Минфина России Алексей Сазанов заявлял, что Россия направила Швейцарии предложение о пересмотре налогового соглашения, переговоры состоятся в октябре.