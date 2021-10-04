Рябков встретился с руководителем управления по международной безопасности ФДИД Швейцарии

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Замглавы МИД России Сергей Рябков и руководитель управления по международной безопасности Федерального департамента иностранных дел (ФДИД) Швейцарии Надин Оливьери провели встречу.
Рябков встретился с руководителем управления по международной безопасности ФДИД Швейцарии
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Обсуждались вопросы стратегической стабильности, а также некоторые другие вопросы контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения», — говорится в сообщении.

Ранее замглавы Минфина России Алексей Сазанов заявлял, что Россия направила Швейцарии предложение о пересмотре налогового соглашения, переговоры состоятся в октябре. 

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