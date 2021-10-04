Рябков встретился с руководителем управления по международной безопасности ФДИД Швейцарии

Замглавы МИД России Сергей Рябков и руководитель управления по международной безопасности Федерального департамента иностранных дел (ФДИД) Швейцарии Надин Оливьери провели встречу.

Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Обсуждались вопросы стратегической стабильности, а также некоторые другие вопросы контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения», — говорится в сообщении.

Ранее замглавы Минфина России Алексей Сазанов заявлял, что Россия направила Швейцарии предложение о пересмотре налогового соглашения, переговоры состоятся в октябре.