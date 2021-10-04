Путин направил поздравительную телеграмму новому премьеру Японии

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Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму по случаю избрания Фумио Кисиды на пост премьер-министра Японии.
Путин направил поздравительную телеграмму новому премьеру Японии
  • AP

«Развитие конструктивного российско-японского сотрудничества в различных сферах, несомненно, отвечает коренным интересам народов наших государств», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Путин подтвердил заинтересованность в работе с японским премьером «по актуальным вопросам двусторонней, региональной и международной повестки дня».

Ранее нижняя палата японского парламента большинством голосов избрала председателя правящей Либерально-демократической партии Японии Фумио Кисиду на должность нового, 100-го по счёту премьер-министра страны.

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