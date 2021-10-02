Джонсон раскритиковал полицейских за отношение к преступлениям против женщин
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В интервью Times глава правительства заявил о необходимости менять работу системы, которая в большинстве случаев не способна помочь жертвам.
«Есть проблема с отношением (полицейских. — RT) к теме сексуального насилия, домашнего насилия, с тем, насколько внимательно к этому подходят, с тем, сколько на это уходит времени, с проволочками, с путаницей вокруг мобильных телефонов. И эту проблему нам нужно исправить», — приводит ТАСС слова британского премьера.
Он отметил снижение числа обрабатываемых правоохранителями жалоб от женщин и обвинительных приговоров по делам об изнасилованиях. В связи с этим Джонсон анонсировал намерения правительства доводить до суда больше подобных дел и работать над повышением показателей.
Британский премьер также подчеркнул, что не намерен требовать отставки главы Скотленд-Ярда Крессиды Дик и по-прежнему полностью ей доверяет.
Офицер полиции Лондона Уэйн Казинс, убивший 33-летнюю Сару Эверард, ранее был приговорён к пожизненному заключению. Преступник задушил Сару Эверард своим полицейским ремнём после её похищения.