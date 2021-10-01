ЕС отложил переговоры о свободной торговле с Австралией без объяснения причин
- globallookpress.com
- © Michael Kappeler/dpa
Об этом сообщает Financial Reiew.
Он отметил, что соглашение отвечает интересам как Австралии, так и ЕС, и будет способствовать укреплению отношений страны с союзом.
«Мы понимаем реакцию Франции на наше решение о (разрыве соглашения. — RT) о строительстве подводных лодок, но любая нация должна действовать в своих национальных интересах, что и сделала Австралия», — добавил Теан.
В сентябре австралийский премьер-министр Скотт Моррисон объявил о разрыве соглашения с Францией по строительству подводных лодок.