ЕС отложил переговоры о свободной торговле с Австралией без объяснения причин

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В Евросоюзе сообщили, что откладывают 120-й раунд переговоров по соглашению о свободной торговле с Австралией на месяц без объяснения причин, заявил глава австралийского Министерства торговли, инвестиций и туризма Дэн Теан.
ЕС отложил переговоры о свободной торговле с Австралией без объяснения причин
  • globallookpress.com
  • © Michael Kappeler/dpa

Об этом сообщает Financial Reiew.

Он отметил, что соглашение отвечает интересам как Австралии, так и ЕС, и будет способствовать укреплению отношений страны с союзом.

«Мы понимаем реакцию Франции на наше решение о (разрыве соглашения. — RT) о строительстве подводных лодок, но любая нация должна действовать в своих национальных интересах, что и сделала Австралия», — добавил Теан.

В сентябре австралийский премьер-министр Скотт Моррисон объявил о разрыве соглашения с Францией по строительству подводных лодок.

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