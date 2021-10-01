ЕС отложил переговоры о свободной торговле с Австралией без объяснения причин

В Евросоюзе сообщили, что откладывают 120-й раунд переговоров по соглашению о свободной торговле с Австралией на месяц без объяснения причин, заявил глава австралийского Министерства торговли, инвестиций и туризма Дэн Теан.

Об этом сообщает Financial Reiew.

Он отметил, что соглашение отвечает интересам как Австралии, так и ЕС, и будет способствовать укреплению отношений страны с союзом.

«Мы понимаем реакцию Франции на наше решение о (разрыве соглашения. — RT) о строительстве подводных лодок, но любая нация должна действовать в своих национальных интересах, что и сделала Австралия», — добавил Теан.

В сентябре австралийский премьер-министр Скотт Моррисон объявил о разрыве соглашения с Францией по строительству подводных лодок.