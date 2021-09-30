Небензя: решение об изменении миссии ООН в Ливии следует принимать после выборов

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Постпред России при всемирной организации Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности, заявил, что Россия исходит из того, что решение об изменении формата Миссии ООН по поддержке в Ливии следует принимать лишь после проведения 24 декабря выборов в этой стране.
Небензя: решение об изменении миссии ООН в Ливии следует принимать после выборов
  • AP
  • © Andrew Harnik

«Согласны с коллегами по Совету Безопасности в том, что выводы и рекомендации независимого стратегического обзора ООН по миссии, включая идею о переформатировании структуры миссии, будет оптимально реализовать по окончании электорального процесса в Ливии», — приводит ТАСС его слова.

Он призвал «всех ливийских игроков воспользоваться поддержкой Совета Безопасности ООН с тем, чтобы при содействии Миссии ООН по поддержке в Ливии преодолеть накопившиеся разногласия и общими усилиями провести выборы, намеченные на 24 декабря, которые призваны открыть новую мирную страницу в истории ливийского государства».

Ранее Совбез единогласно продлил до 31 января 2022 года мандат миссии в Ливии.

Также сообщалось, что российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом оценил сотрудничество Москвы и Анкары по ситуации в Сирии и Ливии.

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