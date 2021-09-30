Небензя: решение об изменении миссии ООН в Ливии следует принимать после выборов

Постпред России при всемирной организации Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности, заявил, что Россия исходит из того, что решение об изменении формата Миссии ООН по поддержке в Ливии следует принимать лишь после проведения 24 декабря выборов в этой стране.

«Согласны с коллегами по Совету Безопасности в том, что выводы и рекомендации независимого стратегического обзора ООН по миссии, включая идею о переформатировании структуры миссии, будет оптимально реализовать по окончании электорального процесса в Ливии», — приводит ТАСС его слова.

Он призвал «всех ливийских игроков воспользоваться поддержкой Совета Безопасности ООН с тем, чтобы при содействии Миссии ООН по поддержке в Ливии преодолеть накопившиеся разногласия и общими усилиями провести выборы, намеченные на 24 декабря, которые призваны открыть новую мирную страницу в истории ливийского государства».

Ранее Совбез единогласно продлил до 31 января 2022 года мандат миссии в Ливии.

Также сообщалось, что российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом оценил сотрудничество Москвы и Анкары по ситуации в Сирии и Ливии.