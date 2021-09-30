Генсек ООН потрясён высылкой из Эфиопии семерых сотрудников организации

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш потрясён сообщением о том, что власти Эфиопии потребовали от семи сотрудников организации покинуть страну в трёхдневный срок.

«Он был потрясён информацией, что правительство Эфиопии объявило семерых сотрудников ООН, в том числе представителей высокого уровня, персонами нон грата», — приводит ТАСС слова заместителя официального представителя Генсека ООН Стефани Трамбле. 30 сентября правительство Эфиопии в сообщении на странице МИД в Facebook объявило семерых сотрудников специализированных служб ООН персонами нон грата и предложило им покинуть территорию страны в течение ближайших 72 часов.