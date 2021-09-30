Лавров 8 октября встретится с бизнесменами из ЕС

Министр иностранных дел Сергей Лавров 8 октября встретится с представителями Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) в России.

«8 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров проведёт встречу с членами Ассоциации европейского бизнеса в России», — приводит ТАСС слова заместителя официального представителя МИД России Алексея Зайцева.

По его словам, в ходе мероприятия стороны обсудят вопросы взаимодействия между Россией и ЕС в торгово-экономической и других сферах.

Также будет обсуждена роль деловых кругов в создании необходимых условий для нормализации отношений России и ЕС.

Ранее Сергей Лавров заявил, что новый формат партнёрства Австралии, Великобритании и США (AUKUS) может заинтересовать ЕС в сближении с Россией.