Число погибших в результате беспорядков в тюрьме в Эквадоре достигло 116

Не менее 116 человек погибли и 80 пострадали в результате столкновений в эквадорской тюрьме, находящейся в городе Гуаякиль на западе страны. Об этом заявил президент республики Гильермо Лассо.

«Это очень трагическое событие. На данный момент известно о 116 погибших и около 80 раненых. Все они заключённые», — цитирует ТАСС Лассо.

По его словам, он подписал указ об объявлении чрезвычайного положения пенитенциарной системе страны на 60 дней, чтобы «восстановить порядок и предотвратить новые эпизоды насилия».

Ранее сообщалось, что более 100 человек погибли и 52 пострадали в результате столкновений в тюрьме в Эквадоре.