Евросоюз направит наблюдателей на выборы в Венесуэле

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Евросоюз направит миссию наблюдателей на выборы в местные органы власти, которые пройдут 21 ноября в Венесуэле. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Евросоюз направит наблюдателей на выборы в Венесуэле
  • Reuters
  • © Leonardo Fernandez Viloria

«Беспрецедентный электоральный процесс будет иметь место в Венесуэле, где будет конкурировать большинство политических сил, впервые за последние годы, чтобы избрать более 3000 региональных и муниципальных представителей в Венесуэле», — цитирует ТАСС Борреля.

Он подчеркнул, что миссия ЕС «проведёт независимый технический анализ всех аспектов выборов».

По словам Борреля, в общей сложности ЕС намерен направить порядка 100 наблюдателей, которые прибудут в Венесуэлу в разное время для наблюдения как за самими выборами, так и за подготовкой к ним.

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