В Бразилии за сутки выявили более 17 тысяч случаев коронавируса
В Бразилии число случаев заболевания COVID-19 увеличилось за сутки на 17 756 и достигло 21 399 546.
- Reuters
Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения Бразилии.
Общее число скончавшихся от коронавирусной инфекции в стране достигло 596 122.
Ранее стало известно, что министр здравоохранения Бразилии Марселу Кейрога заболел коронавирусом.
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