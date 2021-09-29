Думская комиссия обсудит с Google новую политику YouTube по вопросу вмешательства в выборы
- Reuters
Об этом заявил глава профильной комиссии Василий Пискарёв — его слова приводятся в Telegram-канале.
«Вчера в нарушение всех правовых норм был удалён без права восстановления YouTube-аккаунт RT в Германии. Новые правила хостинга относительно критики выборов также вызывают много вопросов: почему нельзя подвергать сомнению только результаты в США и Германии? А Россия, Беларусь, все остальные страны? Или исключение делается только для «избранных»?» — сказал он.
Пискарёв назвал новую политику сервиса двойными стандартами и выразил надежду, что в компании предоставят ответы на эти вопросы в ближайшее время.
В руководстве YouTube ранее приняли решение о запрете на критику и сомнения в отношении результатов выборов в США и Германии.