Путин рассказал о ситуации с товарооборотом между Россией и Турцией

Короткая ссылка
Российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом рассказал о товарообороте между двумя странами.
Путин рассказал о ситуации с товарооборотом между Россией и Турцией
  • Reuters

«Приятно отметить также и то, что отношения у нас развиваются, развиваются позитивно», — заявил Путин.

Он подчеркнул, что «профильные ведомства работают постоянно друг с другом, причём по всем направлениям».

«Я вот отметил сейчас, когда готовился к встрече с вами: в прошлом году у нас провал в товарообороте был 20 с лишним процентов. А в этом году, только за девять месяцев текущего года — даже за 8,5, — рост составил свыше 55%. То есть мы не только всё компенсировали, что потеряли в пандемийный год, но и нарастили на 30 с лишним процентов», — заявил президент России.

Ранее сообщалось, что переговоры российского лидера Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана стартовали в Сочи.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить