Путин рассказал о ситуации с товарооборотом между Россией и Турцией

Российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом рассказал о товарообороте между двумя странами.

«Приятно отметить также и то, что отношения у нас развиваются, развиваются позитивно», — заявил Путин.

Он подчеркнул, что «профильные ведомства работают постоянно друг с другом, причём по всем направлениям».

«Я вот отметил сейчас, когда готовился к встрече с вами: в прошлом году у нас провал в товарообороте был 20 с лишним процентов. А в этом году, только за девять месяцев текущего года — даже за 8,5, — рост составил свыше 55%. То есть мы не только всё компенсировали, что потеряли в пандемийный год, но и нарастили на 30 с лишним процентов», — заявил президент России.

Ранее сообщалось, что переговоры российского лидера Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана стартовали в Сочи.