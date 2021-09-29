В МИД России заявили об изменении Совета Европы не в лучшую сторону

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Совет Европы за 25 лет членства России менялся не в лучшую сторону, заявил директор Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД России Ринат Аляутдинов.
В МИД России заявили об изменении Совета Европы не в лучшую сторону
  • © Алексей Куденко
  • РИА Новости

«За эти годы мы видели, как страсбургская организация (Совет Европы. — RT) менялась, причём не в лучшую сторону. Видим, как отраслевое сотрудничество в различных областях, в том числе социальной, подменяется сугубо правочеловеческой повесткой, как страсбургские механизмы используются для вмешательства в суверенные дела государств», — цитирует ТАСС Аляутдинова.

По словам представителя МИД России, с помощью организации «неприкрыто навязывается неолиберальная идеология», которую разделяют далеко не все члены Совета Европы. 

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