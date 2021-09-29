Bloomberg: суд в США разрешил экстрадировать экс-президента Перу Толедо на родину

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Экс-президент Перу Алехандро Толедо, находящийся под арестом в США из-за предъявленных ему на родине обвинений в коррупции, может быть передан властям своей страны.
Bloomberg: суд в США разрешил экстрадировать экс-президента Перу Толедо на родину
  • AP
  • © Karel Navarro

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на решение федерального окружного суда США по Северному округу штата Калифорния.

«Заслушав и рассмотрев доказательства совершения преступления, суд счёл их достаточными для подтверждения обвинений в сговоре и отмывании денег...» — приводит агентство слова судьи Томаса Хикссона.

Как уточняется, таким образом судья отклонил прошение Толедо об отказе в экстрадиции на родину. 

В феврале 2017 года суд Перу выдал ордер на арест Алехандро Толедо, занимавшего пост президента страны с 2001 по 2006 год, по делу о коррупции.

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