Bloomberg: суд в США разрешил экстрадировать экс-президента Перу Толедо на родину
- AP
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Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на решение федерального окружного суда США по Северному округу штата Калифорния.
«Заслушав и рассмотрев доказательства совершения преступления, суд счёл их достаточными для подтверждения обвинений в сговоре и отмывании денег...» — приводит агентство слова судьи Томаса Хикссона.
Как уточняется, таким образом судья отклонил прошение Толедо об отказе в экстрадиции на родину.
В феврале 2017 года суд Перу выдал ордер на арест Алехандро Толедо, занимавшего пост президента страны с 2001 по 2006 год, по делу о коррупции.