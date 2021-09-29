В Бразилии за сутки выявили более 15 тысяч случаев коронавируса
В Бразилии число случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 увеличилось за сутки на 15 395 и достигло 21 381 790.
- AP
- © Bruna Prado
Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения Бразилии.
Общее число скончавшихся от коронавирусной инфекции в стране достигло 595 446.
Ранее стало известно, что министр здравоохранения Бразилии Марселу Кейрога заболел коронавирусом.
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