В Бразилии за сутки выявили более 15 тысяч случаев коронавируса

В Бразилии число случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 увеличилось за сутки на 15 395 и достигло 21 381 790.

AP

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Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения Бразилии. Общее число скончавшихся от коронавирусной инфекции в стране достигло 595 446. Ранее стало известно, что министр здравоохранения Бразилии Марселу Кейрога заболел коронавирусом.