МИД Германии осудил запуск ракеты КНДР

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Правительство ФРГ осудило действия КНДР, запустившей ракету малой дальности.
МИД Германии осудил запуск ракеты КНДР
  • Reuters

Об этом говорится в заявлении МИД Германии.

«Федеральное правительство решительно осуждает сегодняшний запуск КНДР ракеты малой дальности. Тем самым КНДР снова нарушает свои обязательства в рамках соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН и подрывает международную и региональную безопасность и стабильность», — приводит ТАСС заявление ведомства.

Ранее в японском правительстве сообщили, что Северная Корея запустила объект, напоминающий баллистическую ракету.

В МИД Франции осудили очередной запуск ракеты из КНДР.

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