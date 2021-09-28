МИД Германии осудил запуск ракеты КНДР
- Reuters
Об этом говорится в заявлении МИД Германии.
«Федеральное правительство решительно осуждает сегодняшний запуск КНДР ракеты малой дальности. Тем самым КНДР снова нарушает свои обязательства в рамках соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН и подрывает международную и региональную безопасность и стабильность», — приводит ТАСС заявление ведомства.
Ранее в японском правительстве сообщили, что Северная Корея запустила объект, напоминающий баллистическую ракету.
В МИД Франции осудили очередной запуск ракеты из КНДР.