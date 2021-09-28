Постпред России при ЕС не ожидает радикальных поворотов в политике ФРГ

Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что не ожидает радикальных поворотов в политике Германии по отношению к России после выборов в бундестаг.

Об этом Чижов заявил в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что у России есть опыт работы с ФРГ при социал-демократическом правительстве, когда канцлером был Герхард Шрёдер.

«Так что я с этой точки зрения (не вижу. — RT) перспективы каких-то радикальных поворотов в германской политике, в том числе на российском направлении, а во-вторых, (не вижу. — RT) каких-то непреодолимых сложностей в диалоге Москвы с Берлином», — заявил Чижов.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле рассчитывают на преемственность нового руководства ФРГ в отношениях с Россией после выборов.