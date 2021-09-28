Илон Маск признан самым богатым человеком в мире по версии Forbes

Американский предприниматель Илон Маск назван богатейшим человеком мира по версии Forbes.

Соответствующие данные отражены в рейтинге Forbes Real-Time.

Илон Маск обошёл основателя Amazon Джеффа Безоса — состояние американского миллиардера оценивается в $203,4 млрд против $197,7 млрд.

В мае самым богатым человеком мира по версии журнала Forbes был признан генеральный директор французской группы компаний LVMH Бернар Арно.

Ранее в журнале назвали одну из самых богатых семей в России — ими стали члены семейства основателей онлайн-ретейлера Wildberries в лице Владислава и Татьяны Бакальчук.