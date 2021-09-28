В Госдепе США осудили очередной пуск ракет со стороны КНДР

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Государственный департамент США осудил запуск ракеты со стороны Северной Кореи и призвал Пхеньян и Сеул вступить в процесс диалога на фоне эскалации напряжённости. Об этом сообщает информагентство ANI.

«США осуждают запуск ракеты КНДР», — передаёт агентство заявление Госдепа Соединённых Штатов.

В ведомстве сочли этот запуск нарушением многочисленных резолюций СБ ООН.

Кроме того, в Госдепе считают, что это представляет угрозу для соседних с КНДР стран и международного сообщества в целом.

Ранее в японском правительстве сообщили, что Северная Корея запустила объект, напоминающий баллистическую ракету.

Позднее в Японии заявили, что со стороны КНДР был осуществлён пуск ракеты малой дальности.

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