В Пентагоне заявили об отсутствии угрозы для США при ракетных пусках КНДР

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В Индо-Тихоокеанском командовании ВС США заявили, что новый ракетный запуск КНДР не представлял непосредственной угрозы для США или их союзников.
В Пентагоне заявили об отсутствии угрозы для США при ракетных пусках КНДР
  • Reuters

«Мы осведомлены о ракетном пуске и консультируемся с нашими союзниками и партнёрами», — сказано в заявлении командования.

В документе сообщается, что запуск ракеты подчёркивает дестабилизирующее воздействие программы незаконных вооружений КНДР.

«Приверженность США защите Республики Корея и Японии остаётся твёрдой», — заключается в заявлении.

Ранее в японском правительстве заявили, что Северная Корея запустила объект, напоминающий баллистическую ракету.

Позднее в Японии заявили, что со стороны КНДР был осуществлён пуск ракеты малой дальности.

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