В Пентагоне заявили об отсутствии угрозы для США при ракетных пусках КНДР
- Reuters
«Мы осведомлены о ракетном пуске и консультируемся с нашими союзниками и партнёрами», — сказано в заявлении командования.
В документе сообщается, что запуск ракеты подчёркивает дестабилизирующее воздействие программы незаконных вооружений КНДР.
«Приверженность США защите Республики Корея и Японии остаётся твёрдой», — заключается в заявлении.
Ранее в японском правительстве заявили, что Северная Корея запустила объект, напоминающий баллистическую ракету.
Позднее в Японии заявили, что со стороны КНДР был осуществлён пуск ракеты малой дальности.