Пентагон заявил об успешном испытании ракеты со скоростью в пять раз выше скорости звука
- Reuters
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«Управление совместно с ВВС США на прошлой неделе провело испытания гиперзвукового оружия с воздушно-реактивным двигателем», — приводит ТАСС сообщение ведомства.
Как отмечается, крылатая ракета, разработанная концерном Raytheon Technologies, «развила скорость свыше 5 M (то есть в пять раз больше скорости звука)».
В ходе манёвров основные поставленные цели были достигнуты, добавили в ведомстве.
В июне в американском Министерстве обороны заявили, что Вашингтон намерен в крайне сжатые сроки «довести до совершенства и представить решения» на основе гиперзвуковых технологий, однако такая работа сопряжена с рядом сложностей.