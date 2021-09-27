Пентагон заявил об успешном испытании ракеты со скоростью в пять раз выше скорости звука

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Пентагон успешно провёл испытания гиперзвуковой ракеты, скорость которой в пять раз превышает скорость звука. Об этом сообщила пресс-служба управления перспективных исследовательских программ Минобороны США.
Пентагон заявил об успешном испытании ракеты со скоростью в пять раз выше скорости звука
  • Reuters
  • © Raytheon Missiles & Defense

«Управление совместно с ВВС США на прошлой неделе провело испытания гиперзвукового оружия с воздушно-реактивным двигателем», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

Как отмечается, крылатая ракета, разработанная концерном Raytheon Technologies, «развила скорость свыше 5 M (то есть в пять раз больше скорости звука)».

В ходе манёвров основные поставленные цели были достигнуты, добавили в ведомстве.

В июне в американском Министерстве обороны заявили, что Вашингтон намерен в крайне сжатые сроки «довести до совершенства и представить решения» на основе гиперзвуковых технологий, однако такая работа сопряжена с рядом сложностей.

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