Глава пресс-службы Госдепа США Прайс заболел коронавирусом
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«После того как у меня сегодня утром впервые проявились симптомы, я получил положительный результат теста на COVID-19», — написал Прайс.
Он отметил, что испытывает недомогание, но «благодарен за защиту от тяжёлого течения болезни, которую обеспечила безопасная и эффективная вакцина».
Прайс отметил, что будет находиться на карантине в течение десяти дней.
Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден сделал третью (бустерную) прививку от коронавируса.