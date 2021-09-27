Глава пресс-службы Госдепа США Прайс заболел коронавирусом

У руководителя пресс-службы Госдепартамента США Неда Прайса диагностирована коронавирусная инфекция. Об этом он сообщил в своём Twitter.

«После того как у меня сегодня утром впервые проявились симптомы, я получил положительный результат теста на COVID-19», — написал Прайс.

Он отметил, что испытывает недомогание, но «благодарен за защиту от тяжёлого течения болезни, которую обеспечила безопасная и эффективная вакцина».

Прайс отметил, что будет находиться на карантине в течение десяти дней.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден сделал третью (бустерную) прививку от коронавируса.