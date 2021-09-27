Автоэксперты назвали самые продаваемые машины в Европе в августе
- Reuters
Как пишет газета «Известия», далее в списке наиболее популярных авто в Европе следует Volkswagen Golf — 13 664 машины (-38%).
На третьем месте — Toyota Yaris, 12 594 автомобиля (+18%).
В топ также попали Dacia Duster, Volkswagen T-Roc, Fiat 500, Volkswagen Polo, Toyota Corolla, Hyundai Tucson и Ford Puma.
Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Вячеслав Субботин в беседе с Nation News рассказал, что автосервисы часто навязывают дополнительные услуги, в которых нет острой необходимости.