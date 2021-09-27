Автоэксперты назвали самые продаваемые машины в Европе в августе

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Самой продаваемой моделью в Европе в августе 2021 года признан автомобиль Dacia Sandero. Продавцы реализовали почти 15 тыс. таких машин, что на 8% превышает показатель за аналогичный период 2020-го, заявили в аналитическом агентстве «Автостат» со ссылкой на исследовательскую компанию JATO Dynamics.
Автоэксперты назвали самые продаваемые машины в Европе в августе
  • Reuters

Как пишет газета «Известия», далее в списке наиболее популярных авто в Европе следует Volkswagen Golf — 13 664 машины (-38%).

На третьем месте — Toyota Yaris, 12 594 автомобиля (+18%).

В топ также попали Dacia Duster, Volkswagen T-Roc, Fiat 500, Volkswagen Polo, Toyota Corolla, Hyundai Tucson и Ford Puma.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Вячеслав Субботин в беседе с Nation News рассказал, что автосервисы часто навязывают дополнительные услуги, в которых нет острой необходимости.

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