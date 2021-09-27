Лидер ХСС Зёдер назвал поражением результат ХДС/ХСС на прошедших выборах
Лидер Христианско-социального союза Маркус Зёдер назвал поражением результат, который показал консервативный блок ХДС/ХСС на выборах в бундестаг.
- © Michael Kappeler/Pool Photo via AP
«Да, это было поражение. Нельзя ничего приукрашивать, когда теряешь столько голосов. Это поражение», — цитирует ТАСС заявление Зёдера на пресс-конференции.
Ранее кандидат в канцлеры от СДПГ Шольц призвал ХДС/ХСС уйти в оппозицию.
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