Лидер ХСС Зёдер назвал поражением результат ХДС/ХСС на прошедших выборах

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Лидер Христианско-социального союза Маркус Зёдер назвал поражением результат, который показал консервативный блок ХДС/ХСС на выборах в бундестаг.
Лидер ХСС Зёдер назвал поражением результат ХДС/ХСС на прошедших выборах
  • © Michael Kappeler/Pool Photo via AP

«Да, это было поражение. Нельзя ничего приукрашивать, когда теряешь столько голосов. Это поражение», — цитирует ТАСС заявление Зёдера на пресс-конференции.

Ранее кандидат в канцлеры от СДПГ Шольц призвал ХДС/ХСС уйти в оппозицию.

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