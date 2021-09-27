В Twitter Ашрафа Гани сообщили о взломе его страницы в Facebook
- Reuters
«Официальная страница Ашрафа Гани в Facebook была взломана. Информация, размещённая на ней начиная со вчерашнего дня, не соответствует действительности», — отмечается в сообщении.
Ранее появилась информация, что на странице Гани в Facebook появился призыв бывшего президента Афганистана к международному сообществу признать правительство движения «Талибан»*.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.