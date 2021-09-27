В МИД Колумбии сообщили о нарушении воздушной границы государства

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В Колумбии сообщили о нарушении воздушной границы государства венесуэльским беспилотником.

«25 сентября произошло несанкционированное вторжение венесуэльского беспилотного летательного аппарата «Орлан-10» российского производства. Он находился к югу от русла реки Араука, которая служит границей между двумя странами, в окрестностях муниципалитета Араукита», — приводит ТАСС сообщение МИД Колумбии.

Отмечается, что беспилотный аппарат залетел на 1,2 км вглубь страны. 

В заявлении внешнеполитического ведомства добавили, что Колумбия «не будет поддаваться на провокации» и продолжит информировать международное сообщество о подобных инцидентах.

Испанская полиция ранее задержала в Мадриде бывшего главу военной разведки Венесуэлы Уго Карвахаля, находящегося в розыске с 2019 года.

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