Зампред либеральной партии в ФРГ высказался о возможной коалиции

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Свободная демократическая партия Германии (СвДП) и «Зелёные» должны определиться, с кем пойдут на коалицию, заявил зампредседателя либеральной партии в ФРГ Вольфганг Кубикки.

Он отметил, что коалиция возможна с социал-демократами или консерваторами из блока ХДС/ХСС.

«Так политика не работает. Было бы целесообразнее, если бы свободные демократы и «Зелёные» прежде (до переговоров о коалиции. — RT) договорились, чего можно вместе достигнуть, а чего — нет», — приводит ТАСС слова политика.

Согласно предварительным данным, опубликованным ZDF, на парламентских выборах в Германии лидирует Социал-демократическая партия (СДП).

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