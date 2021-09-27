Зампред либеральной партии в ФРГ высказался о возможной коалиции
Он отметил, что коалиция возможна с социал-демократами или консерваторами из блока ХДС/ХСС.
«Так политика не работает. Было бы целесообразнее, если бы свободные демократы и «Зелёные» прежде (до переговоров о коалиции. — RT) договорились, чего можно вместе достигнуть, а чего — нет», — приводит ТАСС слова политика.
Согласно предварительным данным, опубликованным ZDF, на парламентских выборах в Германии лидирует Социал-демократическая партия (СДП).