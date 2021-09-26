Власти Сингапура рассчитывают на конструктивную роль AUKUS в регионе

У Сингапура нет опасений относительно нового формата в сфере безопасности AUKUS — в стране рассчитывают на конструктивную роль этого механизма в регионе, заявил глава МИД республики Вивиан Балакришнан.

«Сингапур имеет долгосрочные, конструктивные и доверительные отношения с участниками соглашения — Австралией, Великобританией, США — и не испытывает опасений по формату AUKUS», — приводит ТАСС слова Балакришнана.

Дипломат выразил надежду на то, что новый механизм дополнит региональную структуру, в центре которой находится Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Он добавил, что в Сингапуре внимательно наблюдают за реакцией других государств на новости о формировании AUKUS.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил, что говый формат партнёрства Австралии, Великобритании и США может заинтересовать ЕС в сближении с Россией.