Власти Сингапура рассчитывают на конструктивную роль AUKUS в регионе
«Сингапур имеет долгосрочные, конструктивные и доверительные отношения с участниками соглашения — Австралией, Великобританией, США — и не испытывает опасений по формату AUKUS», — приводит ТАСС слова Балакришнана.
Дипломат выразил надежду на то, что новый механизм дополнит региональную структуру, в центре которой находится Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Он добавил, что в Сингапуре внимательно наблюдают за реакцией других государств на новости о формировании AUKUS.
Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил, что говый формат партнёрства Австралии, Великобритании и США может заинтересовать ЕС в сближении с Россией.