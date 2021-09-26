Генсек ООН указал на близость ядерного уничтожения человечества

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Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что человечество находится на грани ядерного уничтожения.

«Около 14 тыс. ядерных вооружений хранятся по всему миру. Человечество по-прежнему находится недопустимо близко к ядерному уничтожению», — написал он в своём аккаунте в Twitter.

Гутерреш призвал уничтожить ядерное вооружение в мире и дать начало новой эре доверия и мира.

«Пришло время рассеять облако ядерного конфликта», — утверждает генсек ООН.

Ранее он заявил, что решение США и России о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений стало шагом на пути к уменьшению риска ядерной катастрофы.

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