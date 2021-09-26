Генсек ООН указал на близость ядерного уничтожения человечества

Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что человечество находится на грани ядерного уничтожения.

«Около 14 тыс. ядерных вооружений хранятся по всему миру. Человечество по-прежнему находится недопустимо близко к ядерному уничтожению», — написал он в своём аккаунте в Twitter.

Гутерреш призвал уничтожить ядерное вооружение в мире и дать начало новой эре доверия и мира.

«Пришло время рассеять облако ядерного конфликта», — утверждает генсек ООН.

Ранее он заявил, что решение США и России о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений стало шагом на пути к уменьшению риска ядерной катастрофы.