В Британии за сутки выявили более 31 тысячи случаев коронавируса
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Об этом свидетельствуют данные британского правительства.
За прошедшие 24 часа в стране от COVID-19 умерли 122 человека, в результате чего общее число скончавшихся от коронавирусной инфекции в Соединённом Королевстве достигло 136 105.
Ранее Роспотребнадзор отменил обязательную самоизоляцию для приезжающих в Россию из Великобритании.
В июне врач Тимур Пестерев в беседе с ФАН дал советы по вакцинации от коронавируса.