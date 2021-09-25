В Британии за сутки выявили более 31 тысячи случаев коронавируса

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В Великобритании за сутки коронавирусную инфекцию выявили у 31 348 человек, общее число зафиксированных случаев COVID-19 в стране достигло 7 631 233.
В Британии за сутки выявили более 31 тысячи случаев коронавируса
  • Reuters
  • © Toby Melville

Об этом свидетельствуют данные британского правительства.

За прошедшие 24 часа в стране от COVID-19 умерли 122 человека, в результате чего общее число скончавшихся от коронавирусной инфекции в Соединённом Королевстве достигло 136 105.

Ранее Роспотребнадзор отменил обязательную самоизоляцию для приезжающих в Россию из Великобритании. 

В июне врач Тимур Пестерев в беседе с ФАН дал советы по вакцинации от коронавируса.

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