Власти Испании объявят Пальму зоной катастрофического бедствия
- Reuters
Об этом заявил премьер-министр Испании Педро Санчес, который находится с визитом на острове.
«В следующий вторник Совет министров одобрит… то, что классифицируется как зона катастрофического (бедствия. — RT)», — приводит ТАСС слова Санчеса.
Он заявил, что в настоящее время готовится специальный план по восстановлению Пальмы.
Накануне сообщалось, что на канарский остров Пальма, где продолжается извержение вулкана, прибыли король Испании Фелипе VI и премьер Педро Санчес.