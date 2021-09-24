Власти Испании объявят Пальму зоной катастрофического бедствия

Правительство Испании одобрит 28 сентября объявление острова Пальма, где происходит извержение вулкана, зоной катастрофического бедствия.

Об этом заявил премьер-министр Испании Педро Санчес, который находится с визитом на острове.

«В следующий вторник Совет министров одобрит… то, что классифицируется как зона катастрофического (бедствия. — RT)», — приводит ТАСС слова Санчеса.

Он заявил, что в настоящее время готовится специальный план по восстановлению Пальмы.

Накануне сообщалось, что на канарский остров Пальма, где продолжается извержение вулкана, прибыли король Испании Фелипе VI и премьер Педро Санчес.