Власти Испании объявят Пальму зоной катастрофического бедствия

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Правительство Испании одобрит 28 сентября объявление острова Пальма, где происходит извержение вулкана, зоной катастрофического бедствия.
Власти Испании объявят Пальму зоной катастрофического бедствия
  • Reuters

Об этом заявил премьер-министр Испании Педро Санчес, который находится с визитом на острове.

«В следующий вторник Совет министров одобрит… то, что классифицируется как зона катастрофического (бедствия. — RT)», — приводит ТАСС слова Санчеса.

Он заявил, что в настоящее время готовится специальный план по восстановлению Пальмы.

Накануне сообщалось, что на канарский остров Пальма, где продолжается извержение вулкана, прибыли король Испании Фелипе VI и премьер Педро Санчес.

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