Сестра Ким Чен Ына заявила о готовности Пхеньяна к улучшению отношений с Сеулом

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КНДР готова к обсуждению возможности улучшения отношений с Южной Кореей, если Сеул откажется от враждебной политики в отношении Пхеньяна.
Сестра Ким Чен Ына заявила о готовности Пхеньяна к улучшению отношений с Сеулом
  • © AP

Об этом заявила заместитель заведующего отделом пропаганды и агитации ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон, младшая сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, передаёт «Рёнхап».

Также агентство сообщило, что Ким Ё Чжон назвала «интересной, хорошей идеей» предложение президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина подписать декларацию об окончании корейской войны.

Ранее Мун Чжэ Ин в ходе выступления на 76-й сессии Генассамблеи ООН предложил возобновить диалог между Южной Кореей, КНДР и США.

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