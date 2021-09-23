Блинкен призвал СБ ООН активизировать работу по вопросу климата
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«Жизненно важную роль также предстоит сыграть Совету Безопасности», — цитирует ТАСС Блинкена.
По его словам, необходимо прекратить дебаты на тему, должен ли СБ ООН заниматься климатом.
Он добавил, что изменение климата приводит к тому, что некоторые регионы мира становятся менее безопасными.
Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал мировых лидеров взять на себя ответственность за решение климатических проблем.