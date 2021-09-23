Блинкен призвал СБ ООН активизировать работу по вопросу климата

Соединённые Штаты считают, что СБ ООН должен активизировать работу по вопросу преодоления климатического кризиса, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Жизненно важную роль также предстоит сыграть Совету Безопасности», — цитирует ТАСС Блинкена.

По его словам, необходимо прекратить дебаты на тему, должен ли СБ ООН заниматься климатом.

Он добавил, что изменение климата приводит к тому, что некоторые регионы мира становятся менее безопасными.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал мировых лидеров взять на себя ответственность за решение климатических проблем.