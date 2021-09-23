В МИД России высказались о взаимодействии стран ШОС

Спецпредставитель президента России по делам ШОС, посол по особым поручениям МИД Бахтиер Хакимов высказался о взаимодействии стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

«В нынешних условиях глобальных и региональных проблем и с учётом последствий пандемии мы особое внимание уделяем развитию тех направлений взаимодействия, которые позволяли бы быстро и адекватно реагировать на все вызовы и угрозы, в том числе в экономической сфере», — цитирует ТАСС Хакимова.

Он отметил, что «задача подтягивания экономического сотрудничества была, есть и будет одной из первоочередных и приоритетных».

«Потенциал у организации огромный. Но я неоднократно говорил, что мы понимаем, что этот потенциал пока реализуется не так активно и эффективно, как хотелось бы», — добавил дипломат.

Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш оценил деятельность ШОС.